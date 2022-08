"Nedēļas fokusā" psihiatrs Artūrs Utināns ⟩ "Mums ir jāpieprasa nevis banāni, bet gan partijas, kas nebaidās pašattīrīties!"

Kas jāņem vērā, pētot partiju priekšvēlēšanu solījumus un debates? “Ir jāsaprot, ka partijas, lai tās darbotos ētiski, ir jāveido. Lielākajam spiedienam ir jābūt uz uzvedības ētiku - vai partijām ir ētikas kodekss un kas tajā aprakstīts? Vai partijas biedri ievēro šo kodeksu, un kas draud biedriem par kodeksa neievērošanu? Kā partija izturas, ja kādam no tās biedriem pēc likuma jāatkāpjas no amata? Jāizdara spiediens uz partijām, lai tās ievēro ētikas un demokrātiskas valsts principus,” skaidro Utināns. “Tāpat jāskatās, cik lielā mērā partijas dalībnieki ļauj sevi kritizēt - analītiski un pamatoti. Pirms iepriekšējām vēlēšanām vienā no Jāņa Dombura raidījumiem aicināju politiķus nosaukt savas sliktās īpašības - nedzirdēju nevienu sakarīgu atbildi! Ja cilvēks nespēj atzīt savus trūkumus, viņš nespēj mainīties. Taču mums vajadzētu, lai partija un tās biedri spētu mainīties - pašattīrīties un spētu darboties pēc iespējas godīgāk. Bet mums nav jāgaida, kad parādīsies godīgie politiķi, - mums kā sabiedrībai tādi ir jāpieprasa!”