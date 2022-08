Pasaulē pirmā aplikācija bērniem ar spinālo muskuļu atrofiju

Augusts ir starptautiskais spinālās muskuļu atrofijas (SMA) atpazīstamības mēnesis. SMA ir smaga, iedzimta un progresējoša neiromuskulāra slimība, kas izraisa postošu muskuļu atrofiju un ar to saistītas komplikācijas. Pacientiem, kuriem diagnosticēta SMA, fizioterapija ir neatņemama un būtiska dzīves sastāvdaļa. Aplikācija, kuru izstrādājusi Šveices kompānija “Roche”, paredzēta bērniem no trīs gadu vecuma. Aplikācija aizraujošās aktivitātēs iekļauj vingrinājumus, kas speciāli izstrādāti tieši bērniem ar SMA. Tagad tā pieejama arī latviešu valodā.

“Tiny Trainers” aplikācija nav paredzēta, lai diagnosticētu, novērstu, uzraudzītu, prognozētu un ārstētu slimību. Aplikācijā ietvertie fizioterapijas vingrinājumi nav daļa no pacienta fizioterapijas vai rehabilitācijas plāna, bet gan veids, kā bērna ikdienu padarīt aizraujošāku, iekļaujot nepieciešamos fizioterapijas elementus.

SMA izraisa progresējošu nervu šūnu zudumu muguras smadzenēs, kas kontrolē muskuļu kustību. Atkarībā no SMA veida pacienta fiziskais spēks un spēja staigāt, ēst vai elpot var ievērojami samazināties vai pat pazust. Spinālo muskuļu atrofiju izraisa mutācija izdzīvošanas motorā neirona 1 (SMN1) gēnā, kas rada SMN proteīna deficītu. SMN proteīns ir atrodams visā ķermenī, un arvien vairāk pierādījumu liecina, ka SMA ir vairāku sistēmu traucējums. Tādējādi SMN proteīna zudums var ietekmēt daudzus audus un šūnas visā ķermenī. SMA ir visizplatītākais zīdaiņu mirstības ģenētiskais cēlonis un viena no visbiežāk sastopamajām retajām slimībām, kas skar aptuveni vienu no 11 000 mazuļiem.