EP cilvēktiesību komisāre aicina Latviju izmeklēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus uz valsts robežas ar Baltkrieviju

Vienlaikus, kā to paudusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), princips par likumīgu ieceļošanu nav absolūts, un no tā var tikt izdarīta atkāpe, ja persona spēj objektīvi pamatot apstākļus, kādēļ tā nešķērso valsts robežu tai paredzētajās vietās, piemēram, pastāv tūlītējas vajāšanas draudi valstī, no kuras tā mēģina ieceļot.