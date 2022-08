"Latvijas valsts meži" septembrī sāks enerģētiskās šķeldas piegādes

Kopā ar līgumiem, ko plānots slēgt papildapjoma pārdošanas rezultātā, LVM turpinās veikt piegādes tiem uzņēmumiem, ar kuriem noslēgti līgumi 2021.gadā trīs gadu periodam (no 2021.gada maija līdz 2024.gada aprīlim) un 2022.gada otrajā ceturksnī vienam gadam (no 2022.gada maija līdz 2023.gada aprīlim).

Enerģētisko šķeldu LVM ražo no koku biomasas - gan no ciršanas atliekām, piemēram, zariem, galotnēm, atgriezumiem, sīkkokiem, skujām, gan no apauguma un sīkkoksnes, kas paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas. Enerģētiskajai koksnei pēc tās sagatavošanas no trīs līdz sešiem mēnešiem dabiski jāizžūst, lai sašķeldošanas brīdī tā sasniegtu optimālāko enerģētisko vērtību un būtu piemērota tūlītējai izmantošanai - siltuma ražošanai.