Tiesībsargs: "Amnesty International" ziņojums par Latviju ir ne tikai sagrozīts, bet arī melīgs

Viņš pauda izbrīnu par organizācijas izplatītajā ziņojumā rakstīto, uzsverot, ka "Amnesty International" pārstāvjiem klātienes vizītes laikā izskaidrojis situāciju un atspēkojis pārmetumus. Līdz ar to ziņojums rezultātā ir sanācis "diezgan sagrozīts, es pat atļaušos teikt, ka melīgs," vērtēja tiesībsargs .

Vaicāts, kādi iemesli varētu būt šādas sagrozītas informācijas paušanai, Jansons atbildēja, ka par to viņam grūti spriest, bet, viņaprāt, tas varētu būt vienkārši mēģinājums "atražot sevi" jeb apliecināt, ka organizācija kaut ko dara.

Tiesībsargs akcentēja, ka no starptautisko tiesību skatpunkta migrantiem, kuri vēlas iekļūt Latvijā no Baltkrievijas, īsti nav pamata prasīt starptautisko aizsardzību, jo viņi ir legāli ieradušies valstī, un līdz ar to, ja viņi grib nonākt Eiropas Savienībā, tad tas ir jādara legālā veidā, nevis, šķērsojot zaļo robežu nelikumīgi.