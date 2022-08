"Latvijas gāze" nespēs nodrošināt nepieciešamo dabasgāzes krājumu uzglabāšanu Inčukalna krātuvē

Jau ziņots, ka no trešdienas, 10.augusta, publiskajam tirgotājam AS "Latvijas gāze" (LG) Inčukalna pazemes gāzes krātuvē jāuztur dabasgāzes krājumus 1,15 teravatstundu (TWh) apjomā, kas paredzēti saistīto lietotāju jeb mājsaimniecību apgādei, paredz valdības otrdien apstiprinātie un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" trešdien izsludinātie noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā.

LG no 2022.gada 10.augusta līdz 2022.gada 30.septembrim Inčukalna krātuvē jāuztur dabasgāzes krājumi 1150 gigavatstundu (GWh) jeb 1,15 TWh apjomā, savukārt no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jānodrošina atlikums no 1,15 TWh un saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām faktiski piegādātā apjoma.