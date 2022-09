10 jautājumi veiksmīgai uzņēmējai: atbild uzņēmuma "Lat Eko Food" īpašniece Egija Martinsone

Jau kopš mazotnes mani visvairāk ir iedvesmojis tēvs, kurš ir otrās grupas invalīds – viņš bērnībā pēckara gados nelaimes gadījumā zaudēja kāju, saspridzinoties ar mīnu. Neskatoties uz to, tēvs kļuva par veiksmīgu uzņēmēju un sasniedza neiedomājamas lietas šķietami neiespējamā vidē un skarbos apstākļos, kaut gan varēja visu mūžu sēdēt invalīdu ratiņos un čīkstēt par grūto likteni, dzīvojot no valsts pabalstiem. Tēvam bija tik liels gribasspēks un uzņēmība, ka viņš, ignorējot visus šķēršļus, skarbajos padomju laikos nodarbojās ar tulpju biznesu - 8.martā veda uz Ļeņingradu tirgot ziedus ar speciāli aprīkotu auto, pats uzcēla ģimenei māju, un pēc to laiku standartiem mēs dzīvojām pārticībā. Un tā nebija viņa veiksme, tas bija milzīgs darbs un liela griba dzīvot labāk, dzīvot savādāk. Domāju, ka nevar būt labāka iedvesmas avota -