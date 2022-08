Traucējošas atraugas? Tu piekop neveselīgu dzīves veidu!

Lai gan cilvēki ne vienmēr to pamana, patiesībā atraugas ikvienu cilvēku piemeklē vismaz 20-50 reizes diennaktī. To laikā kuņģis atbrīvojas no norītā gaisa. Tomēr dažkārt gadās, ka šī fizioloģiskā norise kļūst par traucēkli - tā ir pamanāma, izraisot dažādas neērtas un mulsinošas situācijas.