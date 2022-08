Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem aicina nenest kabačus un citas dārza veltes

Kā skaidroja RD pārstāvji, tajā apkopota informācija par organizācijām, kas sniedz dažāda veida atbalstu ukraiņiem, turklāt iedzīvotāji kartē var atrast sev tuvākās palīdzības sniegšanas vietas, sazināties un vienoties ar organizācijām, kas nodrošina palīdzību ukraiņiem, par to, kad un kādus ziedojumus tām nogādāt.

Jau ziņots, ka šī gada marta sākumā RD atbalstīja vienotā atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem izveidi. Sākotnēji tas atradās Kongresu namā, bet no 21. marta tas pārcēlies uz telpām Kaļķu ielā 1. Tas ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9 līdz pulksten 18.