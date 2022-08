Vācijas FDP politiķi peļ par aicinājumu atklāt "Nord Stream 2"

Skaidrojot, ka stabilām gāzes piegādēm būtu jābūt valdības prioritātei, Kubiki sacīja: "Ja gāzes glabātavas ir pilnas, mēs varam slēgt "Nord Stream 2", kā arī citus gāzesvadus, kad mēs būsim neatkarīgi [no Krievijas gāzes]. Bet mēs tur vēl neesam."

Politiķa izteikumi izpelnījušies nopēlumu, arī no paša Kubiki partijas puses.

"Mēs rīkojam intensīvas diskusijas par to, kā izvairīties no šoziem draudošās enerģētikas krīzes. Mēs kā partija šajā jautājumā esam iesnieguši vairākus priekšlikumus. "Nord Stream 2" atklāšana nav viens no tiem," sacīja FDP parlamenta frakcijas līderis Kristiāns Durs.