Lauksaimniecībā šis gads kopumā varētu būt izdevies, vērtē LOSP

Tāpat Gūtmanis atzīmēja, ka turpmākai lauksaimniecības politikai būtu jābūt vērstai uz to, lai neviena no nozarēm neizkristu no aprites. "Mēs sevi pabarot varam, bet attīstībai turpmāk būtu jābūt vērstai uz to, lai neviena no nozarēm neizkristu no aprites," viņš sacīja, piebilstot, ka politikai ir jābūt tādai, lai mēs spētu ēst ne tikai vienu produktu, bet varētu pilnvērtīgi paēst.