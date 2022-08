Keita: esmu stiprāka kā jebkad!

Par "Beat It" uzzināju pavisam nejauši. Ģimenes loceklis padalījās ar internetā publicēto informāciju, un tas uzreiz piesaistīja manu uzmanību. Es esmu ļoti priecīga, ka pieteicos un piedalos šajā programmā, jo esmu ieguvusi lielu motivācijas devu gan no manas mentores Līvas Pērkones, gan no lektorēm un meitenēm, kuras piedalās.