Vai obligātā vakcinācija ir pretrunā ar Eiropas Savienības normām?

Tātad šis klips nav saistīts ar pērtiķu bakām un ir vairāk nekā 10 mēnešus vecs. Komentāros kāds lietotājs to norāda. Video autore atbild, ka patiesībā it kā runājot par “visām potēm”. Taču pat, ja autore tiešām runātu par visām potēm, arī Covid-19 kontekstā viņas apgalvojumiem nav pamata.

Vai Eiropas Parlaments atradis ko aizdomīgu saistībā ar Covid-19 potēm vai to iepirkumiem?

Šā gada aprīlī darbu sāka EP komiteja Covid-19 pandēmija: iegūtās mācības un ieteikumi nākotnei, kas pētīs Eiropas reakciju uz pandēmiju. Komiteja to apskatīs no vairākiem aspektiem: veselības, demokrātijas, pamattiesību, ekonomikas, sabiedrības un ES starptautiskajām attiecībām. Viens no komitejas uzdevumiem ir analizēt pieņemtos ierobežojumus un tehnoloģiskos risinājumus, tostarp Covid sertifikātus. Komiteja analizēs arī ES vakcinācijas stratēģiju, vakcīnu iepirkumus, caurredzamību un citus ar potēm saistītos jautājumus. Tā plāno darbu beigt tikai 2023. gada aprīlī, tādēļ šobrīd nav pamata teikt, ka EP ir “pārbaudījis visus šos dokumentus”, un domāt, ka atrasts kas aizdomīgs vai nelikumīgs.