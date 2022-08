Būtiska daļa investoru gatavi iekulties parādos, lai investētu kriptovalūtās

“DebtHammer” pētījums liecina, ka šis nav vienīgais tāds gadījums. Aptuveni 19% respondentu norādījuši, ka viņiem ir bijušas grūtības apmaksāt vismaz vienu rēķinu savu investīciju dēļ, kamēr 15% aptaujāto norādīja, ka reāli baidījušies par izlikšanu no mājokļa, automašīnas atsavināšanu vai maksātnespēju.

Tā, piemēram, Ārons Grifits no Česteras Anglijā aizņēmās no saviem paziņām 6000 mārciņu (aptuveni 7100 eiro), lai samaksātu 4000 mārciņu par veterinārārsta pakalpojumiem, bet atlikušo naudu ieguldītu dažādās kriptovalūtās - “Digitbyte”, “Bax”, “Telcoin”, “Solana”, “Opulous” un citās.

“Es varēju izmantot to naudu [kas palika pāri no veterinārārsta pakalpojumu apmaksas], lai segtu daļu parādsaistību, bet man likās prātīgāk to investēt. Tas agrāk ir labi strādājis, un paskatīsimies, kas notiks,” uzsvēra Grifits.