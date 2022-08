Uzņēmējus brīdina par jaunu krāpniecības shēmu

Otrā situācijā cita Latvijas kompānija saņēma piedāvājumu it kā no kāda Francijas lielveikala, kurš interesējās par kartupeļu čipsu iegādi. Jau atkal pircējs uzstāja uz pēcapmaksas rēķinu un stingri noraidīja jebkādu priekšapmaksu. Vienlaikus tika pieprasīts darījumam piemērot "DDP Incoterms" starptautiskās tirdzniecības noteikumus, kas paredz, ka par preču piegādi, transportēšanu, muitas un nodokļu formalitāšu nokārtošanu un apmaksu atbild pārdevējs. Pārdevējs vērsās pie faktoringa kompānijas ar lūgumu izsniegt faktoringa finansējumu 20 000 eiro apmērā.

Trešā shēma bija nedaudz sarežģītāka un izsmalcinātāka. Šajā gadījumā pārdevējs-starpnieks (Lietuvas uzņēmums) saņēma piedāvājumu par finiera saplākšņa iegādi no pircēja - respektablas Beļģijas kompānijas, ar kuru bija sadarbojies arī iepriekš, vienīgi šoreiz piedāvātā darījuma apjoms bija piecas reizes lielāks nekā iepriekš. Piedevām, saistībā ar karu Ukrainā un piegāžu apstāšanos no Krievijas un Baltkrievijas, ierasto piegādātāju vietā tika piedāvāts saplāksni importēt no kādas Brazīlijas kompānijas. Šajā reizē prasītā faktoringa finansējuma apmērs sasniedza jau 150 000 eiro.