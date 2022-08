Sankcijas pret Krieviju iznīcina kompānijas Latvijā? Nav tik vienkārši

Lai gan sarežģīta, situācija šajā uzņēmumā ir diezgan tipiska tiem, kurus skārušas Eiropas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. No vienas puses, dažiem no tiem slēdzas noieta un piegādes tirgus. No otras puses, ir nepieciešams iziet no savas komforta zonas un meklēt klientus un piegādātājus arī citviet pasaulē.