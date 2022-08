"Perfektā spirāle" vēl neredzētos attēlos

“M74” atrodas aptuveni 32 miljonu gaismas gadu attālumā no mums – Zivju zvaigznājā. Galaktikas novietojums attiecībā pret Zemi un tās spirālveida “rokas” to padara par vienu no iecienītākajiem objektiem astronomiem, kuri pēta spirālveida galaktikas.