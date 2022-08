"Michelin" zvaigžņu restorānu šefpavāri viesosies Rīgā

8.septembrī "Riga Food 2022" viesistabā plkst. 12.00 interesenti ir aicināti uz Baltijas labāko šefpavāru pavārgrāmatas "Baltic Chefs. The Cookbook" prezentāciju. Viesnīcas "Pullman Riga Old Town Hotel" šefpavārs un "Baltic Chefs" projekta autors Artūrs Arnicāns pagatavos kādu ēdienu no grāmatā iekļautajām receptēm un dalīsies stāstos par paveikto un nākotnes plāniem. Vēl pirmajā izstādes dienā viesistabā norisināsies diskusija par bērnu ēdināšanu slimnīcā, kā arī tiks apskatīta veselīga uztura kustības "Ēstprieks" šovasar izdotā grāmata "Veselīga uztura ceļvedis ģimenei". Varēsi uzzināt, kas ir veselīgs uzturs, kā to ieviest ģimenē un kā novērst dažādus ēšanas traucējumus. Savukārt 9.septembrī plkst. 13.00 uz Atvērtās skatuves uzstāsies veselības zinātņu maģistre, uztura zinātniece un GAPS konsultante Silvija Ābele, kas aicinās bērnu uzvedību mainīt ar uzturu. Uztura zinātniece pastāstīs par zarnu mikrofloras nozīmi mūsu veselībai un kā to uzlabot ar "Black Stuff" un GAPS diētu. Interesenti varēs iepazīties ar grāmatu "Gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu sindroms", kurā aprakstīta zarnu veselības un smadzeņu darbības savstarpējā saikne.