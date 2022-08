Meklēs risinājumus, lai arī pēc 2025. gada OIK elektrības rēķinos neatgrieztos

EM atgādina, ka valdības 30.augusta sēdē tika izskatīts ministrijas sagatavotais Konceptuālais ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", un valdība konceptuāli atbalstīja ministrijas piedāvājumu no šā gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējo likmi noteikt 0 eiro/MWh. Obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas tiks segtas no AS "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem.