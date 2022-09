VIDEO ⟩ “Mēs pārāk daudz baidāmies." Latvijas uzņēmējas par sievietes lomu biznesā

"Es nāku no mazpilsētas Aknīstes. Savulaik, kad vēl gāju skolā, biju tik drosmīga, ka aizgāju un pieteicos fermā slaukt 50 govis. Katru dienu cēlos četros no rīta. Domā, man nebija bail no tām govīm? Bet es to izdarīju! Un tas bija tāds mans uzstādījums, ka tu nedrīksti padoties!”