Kas notiek ar ķermeni, lietojot uzturā plūškoka ogas?

Latvijā aug divas plūškoku sugas – sarkanais plūškoks un melnais plūškoks. Sarkanais plūškoks ir dekoratīvs un indīgs augs, savukārt melnais plūškoks tiek audzēts gan kā ārstniecības, gan kā augļu koks. Melno plūškoku farmācijā un medicīnā dēvē arī par “Sambucus nigra”. Tas ar baltiem ziediem zied no maija līdz jūlijam, savukārt melnās ogas novāc no augusta līdz pat septembra beigām. Cilvēki uzturā var lietot gan melnā plūškoka ziedus, gan ogas, kuras var ēst tikai tad, kad tās ir pilnībā nogatavojušās un ieguvušas melni violetu nokrāsu. Ja tiek apēstas negatavas ogas, cilvēks var saindēties. Sambucus ogām un ziediem piemīt vairākas veselību un skaistumu uzlabojošas īpašības, par kurām var vairāk uzzināt, lasot tālāk.

- bagātīgu C vitamīna devu, piemēram, vienā saujā ogu ir 52 mg C vitamīna, kas sastāda ievērojamu daļu no dienā noteiktās devas. Sievietēm parasti tie ir 75 mg, kamēr vīriešiem – 90 mg. C vitamīns ir ļoti svarīgs saaukstēšanās sezonā, kas sākusies jau tagad, jo tas veicina normālu imūnsistēmas darbību.