Kāpēc kaķis tevi mēdz nogaršot?

Katram, kuram ir gadījies saskarties ar kaķiem, ir zināms, ka tie sevi laiza augu dienu. Mājas kaķi (felis catus), kuri diennaktī guļ vidēji 14 stundas, ceturto daļu sava nomoda laika pavada, laizot savu kažoku, noskaidrots pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”.