Latvijā varēs ieceļot tie Krievijas pilsoņi, kas saņēmuši vīzu saistībā ar humāniem apsvērumiem

ĀM atzīmēja, ka, reaģējot uz 24.februārī uzsākto Krievijas iebrukumu Ukrainā, no 25.februāra visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs tika apturēta vīzu pieteikumu pieņemšana no Krievijas pilsoņiem.

Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumi tika pieņemti tikai izņēmuma gadījumos, ja pastāvēja humāni apsvērumi, piemēram, tuva radinieka smaga slimība vai bēres, apdraudējums personas drošībai, kā arī no Latvijas un citu ES valstu pilsoņu ģimenes locekļiem.

No 4.augusta vēl vairāk tika sašaurināts to Krievijas pilsoņu loks, no kuriem var tikt pieņemti vīzu pieteikumi Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, un Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumi patlaban tiek pieņemti tikai dalībai bērēs.