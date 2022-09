Jau šajā nedēļas nogalē Biķernieku trases "Raganas Katlā" notiks drifta sacensības

Šī Biķernieku trases daļa izceļas ar pamatīgām reljefa maiņām, nepārskatāmiem līkumiem un mazām drošības zonām, padarot to par neaizmirstamu piedzīvojumu gan braucējiem, gan skatītājiem. Zinot pilotu līmeni, un to, ka šīs sacensības būs Baltijas čempionāta fināls, posms noteikti paliks atmiņā ar iespaidīgu sniegumu.

"Raganas katls" piesaista braucējus un skatītājus ar savu specifiku - drifts netiek vērots no tribīnēm, bet no trasē esošajiem kalniņiem, kā arī ieeja Raganas katlā ir no pavisam citas puses Biķerniekos- no Biķernieku ielas, jeb meža puses.