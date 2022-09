Sofija Sapega Baltkrievijā varētu tikt apžēlota jau šogad

6. septembrī Sapega telefoniski pastāstīja vecākiem par kolonijas administrācijas lēmumu, skaidroja advokāta. To BBC apstiprināja arī Sofijas māte Anna Dudiča.

Vienā no vēstulēm Sapega lūdza māti apsolīt, ka viņa aizvedīs meitu no kolonijas. "Apsoli man, ka aizvedīsi mani prom no šejienes! Tu atnāksi, mēs iesim uz veikalu un tu nopirksi man kūku un daudz saldumu, mēs iekāpsim mašīnā un dosimies mājās, es ļoti gribu mājās pie jums, manas ģimenes," viņa rakstīja.