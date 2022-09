Raidījums: Kukuļa izspiešanas lietā varētu būt iesaistīti "Attīstībai/Par!" politiķi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā lietā par apsūdzību safabricēšanu un mēģinājumu no kokrūpnieka, "Stiga RM" īpašnieka Andra Ramoliņa izspiest 100 000 eiro kukuli varētu būt iesaistīti politiķi no partiju apvienības "Attīstībai/Par!", izriet no cietušā teiktā TV3 Ziņām.