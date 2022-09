Energoresursu taupīšana svarīga pat kriptovalūtām. Ethereum sola samazināt patēriņu par 99%

"To var salīdzināt ar termiņnoguldījumu – noguldot naudu kontā ar nosacījumu neizņemt to līdz noteiktam datumam, noguldītājam tiek izmaksāti procenti. Ikviens, kurš var pierādīt, ka ir noguldījis noteiktu apjomu ETH, par to saņem jaunas kriptovalūtas vienības," atklāj Brotjēra.