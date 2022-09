LPS: Uzdodot pašvaldībām līdzfinansēt pedagogu atalgojuma palielināšanu, valdība pārkāpj savas apņemšanās

Patlaban nesot skaidrs, kā šīs "nesamērīgi un strauji pieaugušās izmaksas segt", un tam noteikti būs nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta, uzsver LPS.

Kā ziņots, Izglītības un zinātnes ministrija pedagogu atalgojumu jautājumā piedāvāja vēl vienu alternatīvu risinājumu - papildus finansējumu 56,5 miljonu eiro apmērā no valsts budžeta, kas tika piedāvāts jau iepriekš, kā arī 12 miljonu apmērā no pašvaldības budžetiem.

Tieši pašvaldības pamatā ir izglītības iestāžu dibinātājas, savukārt līdzekļus pedagogu algām nodrošina no valsts budžeta. Izņēmums ir mazākā vecuma bērnu pirmsskolas pedagogi, kuru algas pilnībā finansē no pašvaldību budžeta. Šīs pedagogu grupas algu palielināšanai ministrija piedāvā līdzekļus ņemt no pašvaldību budžetiem.