Jau tuvākajā laikā uzņēmumi varēs saņemt atbalstu elektroauto iegādei

Aizņēmumu uzņēmums varēs saņemt nedzīvojamo ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošana darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu varēs ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, piemēram, saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, biomasas tehnoloģiju ieviešanai un citām tehnoloģijām.

Tāpat atbalsta programmas ietvaros būs pieejams arī atbalsts eksportējošiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, tas ir - jaunu M1 kategorijas (papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai) transportlīdzekļu iegādei, kas pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir nulle gramu CO2 uz kilometru.

Uzņēmējs, iegādājoties elektroauto, no "Altum" saņems garantiju līzinga pakalpojuma sniedzēja līzinga maksājuma saņemšanai un, sasniedzot sākotnēji projekta ietvaros noteiktos mērķus, līzinga maksājumam tiks piemērota kapitāla atlaide - līzinga maksājuma samazinājums. Maksimāli pieļaujamā kapitāla atlaide viena elektroauto iegādei nevarēs pārsniegs 5000 eiro, nepārsniedzot 30% no elektroauto izmaksām. Kapitāla atlaide, kuru piešķirs vienam uzņēmējam visu projekta ietvaros noteikto elektroauto iegādei, būs līdz 30% no elektroauto izmaksām, bet ne vairāk kā 180 000 eiro.