Energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības komersantiem valdība sniegs atbalstu 50 miljonu eiro apmērā

Attiecināmās izmaksas nosaka kā starpību starp cenu par vienību konkrētā mēnesī, ko komersants kā galapatērētājs ir iepircis no ārējiem piegādātājiem laikposmā no 2022.gada 1.februāra līdz 31.decembrim, un divkāršotu (200%) vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. No 2022.gada 1.septembra dabasgāzes un elektroenerģijas daudzums, ko izmanto, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, nedrīkst pārsniegt 70% no saņēmēja patēriņa tajā pašā periodā 2021.gadā.