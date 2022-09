"Nopietns drošības caurums": hakeri nopludina populārās GTA sērijas jaunākās spēles materiālus

Svētdien internetā nonāca tapšanas stadijā esošās video spēles GTA 6 (jeb GTA VI) videomateriāli un attēli. Notikušais jau tiek raksturots kā viens no nopietnākajiem drošības “caurumiem” videospēļu industrijā.

“Rockstar Games” norādīja, ka pašlaik nav skaidrs, kā notikusi ielaušanās spēļu izstrādātāju tīklā, taču apstiprināja, ka nopludinātie materiāli tik tiešām ir no GTA VI “agras izstrādes stadijas”. Videomateriālus internetā, GTA cienītāju forumā nopludināja kāds lietotājs ar segvārdu “teapotuberhacker”.

Tiek norādīts, ka papildus nopludinātajiem video, hakera rokās varētu būt nonācis avota kods, dažādi materiāli un testa versijas gan no topošās GTA IV spēles, gan no iepriekš izlaistās spēles GTA 5 (jeb GTA V). Līdz ar to, tas nozīmīgi var apgrūtināt kompānijas darbu.