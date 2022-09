VNĪ pārtrauks sadarbību ar "SBSC" Valmieras drāmas teātra ēkas pārbūves projektā

Plānotās VDT projekta izmaksas ir 9,7 miljoni eiro, kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes un citas izmaksas, no tām būvniecības izmaksas - 7,6 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli. VDT pārbūve daļēji tika finansēta no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Kopējais plānotais ERAF finansējums ir 4,5 miljoni eiro, no tiem līdz augustam iztērēti 0,44 miljoni eiro, pārējos līdzekļus plānots apgūt 2023.gada laikā.