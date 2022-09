Jauna informācija VID korupcijas skandālā: nepamatotā krimināllieta atklāta tikai pēc diviem mēnešiem

Uzņēmējs sadarbojās ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). 23.augustā KNAB veica kratīšanas arī VID izmeklētāju kabinetos. No pieciem iesaistītajiem divus apcietināja. Viens no apcietinātajiem ir VID Nodokļu un muitas policijas pirmās izmeklēšanas nodaļas vadītājs Intars Štālbergs, otrs - augusta sākumā no darba atbrīvotā vecākā izmeklētāja Inita Lūre. Viņa kopš marta bija atstādināta, jo Lūres dzīvesbiedrs figurēja kādā krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas dārgu auto tirdzniecībā.