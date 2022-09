TVNET skaidro ⟩ Ar cik dārgu ziemu varam rēķināties?

Te gan jāņem vērā, ka siltumenerģijas tarifa atbalsts mājsaimniecībām atspoguļosies tikai to rēķinos. Ja cilvēks dzīvo daudzdzīvokļu mājā, tad apkures izmaksas konkrētam dzīvoklim aprēķina nama apsaimniekotājs, jo siltuma piegādātājs piestāda kopējo rēķinu par konkrētā mēnesī namam piegādāto siltumu. Attiecīgi iedzīvotāji izjutīs mazāku apkures rēķinu sadārdzinājumu, nekā tas būtu bez valsts atbalsta.

Piemēram, divistabu dzīvoklī Hruščova laika piecstāvu ēkā Rīgā ar kopējo platību 53 kvm, kurā apkures rēķins gada sākumā - janvārī - bija 80 eiro (ar tarifu 66,67 eiro/MWh bez PVN), bez atbalsta siltuma rēķins šā gada ziemā sniegtos pāri 200 eiro robežai. Savukārt ar šobrīd pieņemtajiem atbalsta mehānismiem tas varētu būt ap 130 eiro.

Aprēķins ir indikatīvs, un tajā izmantotie skaitļi atšķiras atkarībā no mājokļa tipa, platības, energoefektivitātes un citiem saistītiem lielumiem. Aprēķins veikts saskaņā ar Rīgas Domes izdoto instrukciju Nr.9, un tajā izmantots AS "Rīgas Siltums" tarifs, kas stāsies spēkā no 2.oktobra.