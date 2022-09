Latvijā ienāk jaunuzņēmums, kas palīdz īpašniekiem apzināt zemes un mežu vērtību

Precīzi ienākumi ir atkarīgi no stādīto koku veida, zemes kvalitātes, koku vecuma u.c. faktoriem. Piemēram, augstas kvalitātes zeme Latvijā, kurā ir sastādīti bērzi, 50 gados var radīt aptuveni 205 oglekļa vienības uz hektāru. Ja vienas oglekļa vienības cena ir 50 eiro, tas var rezultēties ar peļņu aptuveni 10 250 eiro apmērā. Faktiskā summa, protams, ir atkarīga no konkrētās vienošanās, kā arī no oglekļa kredīta cenas pārdošanas brīdī.