Kādēļ pēc kārtīga treniņa traki kārojas kaut kā ļoti sāļa?

Ķermenis slodzes laikā svīst. Ķermenis izsvīst arī sāļus. Ķermenim sāls ir vajadzīgs. To var arī saukt par vienu no elektrolītiem. Elektrolīti ir tie, kas ķermenim nodrošina elektrības darbību. Kas notiek ar elektrības darbību? Tā ir mūsu smadzeņu darbība, un arī mūsu muskuļiem tā ir nepieciešama. Kad tu to atdod, tad ķermenis to prasa atgriezt.