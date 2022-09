Vīrs skaita dienas līdz seksam, manī tas rada trauksmi. Ko darīt? Atbild seksa koučs

Izjūtot spiedienu no partnera par seksu, notiek psiholoģiska noslēgšanās, attālināšanās (tu raksti par šausmām, kas tevi pārņem) un tas vēl vairāk attālina no iespējamās tuvības. Centies paskaidrot šo sajūtu savam partnerim un palūgt viņam tieši to, ko tev visvairāk šobrīd vajag – sapratni, atbalstu, mīļumu.