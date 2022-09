Ilgtspējīgām ēkām Rīgā piešķirs nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

Kā informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde, NĪN atvieglojumi 50% apmērā tiks piešķirti par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts "BREEAM International New construction" un "BREEAM Refurbishment and Fit-out, LEED BD +C, DGBN" sertifikāts ar vismaz 55% vērtējumu.