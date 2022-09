Melnā rēta Ņūmeksikas tuksneša vaigā

Šī bazalta lavas plūsma sedz aptuveni 337 kvadrātkilometrus plašu teritoriju un ir 80 kilometrus gara. Tā atrodas Čivavas tuksnesī, Ņūmeksikā un ir viena no lielākajām lavas plūsmām, kas veidojusies pēdējos 10 tūkstošu gadu laikā.

Izvirdums, no kura radās šī plūsma, norisinājās pirms aptuveni 5000 gadiem un ilga 20 līdz 30 gadus. Šajā laikā magma lēnām izplūda no pazemes vairoga tipa vulkāna, kas nu ir iesnaudies.

Jaunais attēls ir salikts no četrām fotogrāfijām, kas uzņemtas 30. jūnijā no Starptautiskās kosmosa stacijas. Tas ir viens no detalizētākajiem lavas plūsmas attēliem, kādi jebkad uzņemti.