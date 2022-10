Rīgas modes nedēļa sāksies ar starptautisku semināru par ilgtspējīgu modi

Neskatoties uz to, ka arvien vairāk tiek runāts par patēriņa samazināšanu, kas nereti izskanēja jau pandēmijas laikā, kā arī par klimata pārmaiņām un tuvojošos vides katastrofu, pašas no sevis šīs problēmas neatrisināsies. Viss ir atkarīgs no mūsu pašu rīcības. Lai paaugstinātu speciālistu zināšanu līmeni, kā arī popularizētu ilgtspējīgas iniciatīvas, RIGA FASHION WEEK rīkotāji — Baltijas modes federācija — kā modes nedēļas atklāšanas pasākumu ir izziņojuši starptautisko semināru “Ilgtspējīga mode: stereotipi un realitāte”, kas norisināsies 7. oktobrī.