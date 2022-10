Vides sertifikāts, kas palīdz uzņēmumiem ilgtspējīgi pārvaldīt biznesa procesus

Veiksmīgi EMAS ieviesēju piemēri

Apdrošināšanas nozarē EMAS sertifikāts ir piešķirts mazāk nekā desmit uzņēmumiem, no kuriem trīs ir “Ergo” grupas uzņēmumi Spānijā, Polijā un kopš šā gada augusta – arī Latvijā. Tā kā viens no “Ergo” grupas mērķiem ir līdz 2025. gadam samazināt CO2 emisijas par 12% uz vienu darbinieku, “Ergo” regulāri aprēķina savu “oglekļa pēdas” nospiedumu, sekojot līdzi izmaiņām un meklējot veidus, kā to samazināt. Atbilstoši “Ergo” jaunajai vides pārvaldības sistēmai uzņēmumā apkopo datus par ūdens un elektroenerģijas patēriņu, apkuri, darījumu braucieniem, radītajiem atkritumiem u. c. aspektiem. Iegūto informāciju pārrēķina CO2 emisijās un izstrādā rīcības plānus, kā tās samazināt.