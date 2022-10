Vai spēcīga Saules vētra varētu pasaulē “izslēgt” internetu?

Bekijas Čembersas 2019. gada romānā "To Be Taught, If Fortunate" spēcīga Saules vētra iznīcina internetu visā pasaulē, kosmosā bez iespējas sazināties ar mājām atstājot grupu astronautu. Tas varētu būt visai šaušalīgi, tomēr vai tiešām pietiekami spēcīga Saules vētra varētu pārtraukt interneta darbību visā pasaulē?