Ko iesākt ar sagrābtajām lapām? Pieci padomi

Komposts ir labs risinājums iedzīvotājiem, kas vēlas būt ilgtspējīgi un vēlas ietaupīt ar to atkritumu apsaimniekošanu, kurus pats var pārstrādāt. Būtiski, ka komposts īpaši populārs to iedzīvotāju vidū, kas atbalsta un paši savā ikdienā īsteno bezatkritumu jeb Zero Waste dzīvesveida idejas. Izvēloties šo risinājumu, gan jāatceras: lai veidotos mēslojums, nevis atkritumu kaudze, par kompostu ir jārūpējas.