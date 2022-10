Jaunu ministriju izveide nevar būt politisko partiju pašmērķis, uzsver LDDK

TVNET jau ziņoja, ka "Jaunā vienotība" atbalsta jaunas ministrijas izveidošanu, uz kuru tiktu pārcelta atbildība par enerģētikas un vides aizsardzības jomām no Ekonomikas ministrijas ( EM ) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ( VARAM ).

Jaunajā ministrijā no EM tiktu pārņemti par enerģētiku atbildīgie departamenti un no VARAM ar vidi un klimatu saistītie departamenti, iepriekš skaidroja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Pēc viņa teiktā, šāds solis būtu jāsper, lai risinātu to, ka gadiem ilgi "stūrgalvīgi nerisinās" jautājums par politikas pieņemšanu "zaļā kursa" ieviešanai, jo vienas ministrijas pārziņā ir vides aizsardzība un otras ministrijas pārziņā ir enerģētika un ekonomikas attīstība, līdz ar to VARAM un EM pašlaik strādā pretējos virzienos, un, lai to novērstu, tiek piedāvāta jaunas ministrijas izveidošana.