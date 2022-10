“Latvijas valsts mežu” 250 miljonu vērtos iepirkumus savā kontrolē grib pārņemt valdes loceklis Jānis Lapiņš

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts vasarā izslēdzis LVM no sava biedru vidus, pamatojot to ar apšaubām praksi, kādā notika valdes locekļu atlase. Šis ir nākamais solis, kad valsts uzņēmumā tiekot pieņemts sasteigts lēmums, neizvērtējot riskus.

Saspringtie ģeopolitiskie apstākļi bija tikai viens no apstākļiem, kāpēc ilggadējais LVM vadītājs Roberts Strīpnieks pirms aiziešanas no kompānijas pērnā gada nogalē, iesniedza visu nepieciešamo dokumentāciju, lai uzņēmums LVM iegūtu industriālo drošības sertifikātu. Tā kā kompānijas, kam tāds ir, strādā ar klasificēto informāciju - tad SAB kopā ar Valsts drošības dienestu veic pārbaudi, vai valdes un padomes cilvēkiem, kā arī departamentu vadītājiem varētu uzticēt valsts noslēpumu saturošu informāciju. Ja kāds no valdes vai padomes pielaidi nevar saņemt, uzņēmumam Industriālais drošības sertifikāts ir liegts.