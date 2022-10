Ģimenes ārstiem trūkst informācijas par bērnu problēmām skolās, pauž Dzalbs

"Piemēram, mēs esam izveidojuši materiālu, bet par to nezina ne Izglītības un zinātnes ministrija, ne arī citas insitūcijas. Mēs esam atrauti, un nav kopējā redzējuma par to, kā risināt situāciju ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Pašvaldībās nav apkopoti pakalpojumi, kas ir pieejami šiem bērniem. Mums pašiem vajadzētu domāt par sadarbības veidiem un tad runāt par jēgpilnu sistēmu, kā palīdzēt bērniem," uzsvēra Masaļska.

Jau vēstīts, ka Valsts kontrole norādījusi - lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērna uzvedībā un iesaistīties to risināšanā, Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanas risku, īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešamie atbalsta pakalpojumi.

Revīzijā konstatētais ļaujot secināt, ka pašlaik bērnu uzvedības problēmu risināšana valsts līmenī vairāk ir deklaratīva. Atbildīgās institūcijas lielākoties nav spējušas savlaicīgi pamanīt sākotnējās izmaiņas bērna uzvedībā, reaģēt uz tām un izzināt bērna uzvedības problēmu cēloņus, lai sniegtu vajadzīgo atbalstu to novēršanai.

Kā norāda VK, atbalsta vietā atbildīgās institūcijas turpina jau gadiem iedibināto praksi strādāt ar bērnu "uz papīra" vai viņu sodīt, ticot, ka tas atturēs bērnu no likumpārkāpumu izdarīšanas un ka bērna uzvedība uzlabosies. To uzskatāmi apliecina arī pērn publiski izskanējusī informācija par kliedzošiem bērnu tiesību pārkāpumiem SKII "Naukšēni", kas pēc būtības neatšķiras no ieslodzījuma un kurā nebija rasts risinājums pat 20 bērnu uzvedības maiņai.