Uzņēmējs Oskars Zapackis: savu stipro pušu apzināšanās paver jaunas dzīves iespējas

"Savu pirmo uzņēmējdarbības gadu noslēdzu ar 94 tūkstošu lieliem zaudējumiem. Uzskatu, ka pirmais gads uzņēmējam nav saistīts ar biznesu – tā ir cīņa pašam ar sevi," stāsta Oskars. Mērķtiecība viņam neļāva grūtajā brīdī padoties. Oskars ieguldīja papildu finanses, lai apmeklētu mentoru konsultācijas, mācītos ekonomiku, finanses un pārdošanu. "Daudziem šķiet, ka lūgt palīdzību ir muļķīgi. Patiesībā – spēja to izdarīt ir spēka pazīme. Turklāt, prasot palīdzību, vienlaikus mācies," pauž Oskars. Viņa meita nu jau mācās pirmajā klasē, un Oskars uzsver – vecākiem jāļauj saviem bērniem kļūdīties un jārada vide, kurā viņi nebaidās lūgt palīdzību.

Oskars uzskata, ka ne visiem jābūt uzņēmējiem, taču uzņēmējspējas ir prasmes un īpašības, kas noder teju ikvienā profesijā: "Pat ja tu nevēlies būt uzņēmējs, arī strādājot ierastu, ļoti tehnisku darbu, tu esi daļa no biznesa. Aicinu ikvienu domāt, kā tu vari būt uzņēmumam vērtīgs darbinieks. Bet, ja karjeras ceļš tev vēl tikai priekšā, domā par to, kā vari attīstīt sevī noderīgas prasmes jau šodien, lai iegūt vēlamo darbu un profesiju būtu vienkāršāk!" Viņš ievērojis, ka cilvēki satraucas par to, ko nesaprot, taču aizmirst, cik daudz patiesībā prot! Ir jāapzinās savas stiprās puses un tās jāattīsta – arī tas dzīvē paver jaunas iespējas.