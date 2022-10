Lidosta "Rīga" ziemas sezonā piedāvās tiešos lidojumus uz 74 galamērķiem

Visplašāko galamērķu klāstu no lidostas "Rīga" nodrošinās nacionālā aviokompānija "airBaltic", kas plāno lidojumus 45 tiešajos maršrutos. To vidū būs arī divi īpaši jaunumi - Marrākeša Marokā un Grankanārija Kanāriju salās. Līdz ar šo maršrutu atklāšanu 31.oktobrī un 1.novembrī "airBaltic" nodrošinās tiešu regulāro aviosatiksmi starp Latviju un Āfriku. Lidojumi abos jaunajos maršrutos plānoti līdz nākamā gada marta beigām.

Īrijas aviokompānijas "Ryanair" ziemas lidojumu sarakstā iekļauti 27 galamērķi, Ungārijas aviokompānija "WizzAir" piedāvās pasažieriem piecus maršrutus no Rīgas, bet "Norwegian" četrus, savukārt "Transavia" no 17.novembra atjaunos lidojumus uz un no Amsterdamas divas reizes nedēļā.