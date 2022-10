Viena no lielākajām Šveices bankām plāno "radikālas reformas"

Banku grupa paziņoja, ka jau pašlaik tiek sākts vairāk nekā 2700 darbinieku atlaišanas process, kas esot vien trešā daļa no kopējā darbinieku skaita samazinājuma. Tāpat plānots, ka darbu zaudēs aptuveni piektā daļa no 52 000 bankas darbiniekiem visā pasaulē.

Banka norādīja, ka restrukturizācijas plānos notiks atteikšanās no daudzām investīcijām, tāpat tiks pārdotas atsevišķas biznesa daļas un piesaistīti papildu līdzekļi no investoriem. “Credit Suisse” cer, ka investīcijās izdosies piesaistīt ap četriem miljardiem eiro, tostarp 1,5 miljardu no Saūda Arābijas Nacionālās bankas (SNB). Ja tas izdosies, tad SNB piederēs teju 10% “Credit Suisse” akciju, padarot to par otro lielāko bankas akcionāru.