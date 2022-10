Kariņš valdības struktūrā vēlas ieviest elastību

Vaicāts par AS pārstāvju pausto, ka jaunās ministrijas izveide būtu "vertikāls" jautājumu risināšanas veids, premjers pieļāva, ka šādi termini mēdz tikt izmantoti "ar savu ņirgāšanās tiesu". Pēc viņa teiktā, valstij pašlaik ir viens pamatuzdevums - ir jāatrisina, kā kļūt enerģētiski neatkarīgiem no Krievijas. "Idejiski tas ir ļoti vienkāršs jautājums - vienkārši nepirksim no Krievijas energoresursus," pauda Kariņš. Taču sarežģīti, pēc viņa teiktā, būs to realizēt praktiski, izveidojot sistēmu, ar kuru nodrošināt konkurētspējīgas enerģētikas cenas un vienlaikus sasniedzot klimata mērķus, kas Latvijai ir saistoši kā Eiropas Saveinības dalībvalstij.